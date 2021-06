CorSport - Milan, Kamara nel mirino: l'offerta rossonera è di 12 milioni

Dopo Maignan potrebbe arrivare un secondo colpo dalla Francia. Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan sta seguendo con grande attenzione la situazione di Boubacar Kamara. L'intenzione dei rossoneri è quella di strapparlo al Marsiglia per una cifra alla portata, visto che il ragazzo va in scadenza nel 2022: al momento la dirigenza rossonera non si sposta dai 12 milioni contro i 20 che chiedono i francesi.