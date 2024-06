CorSport: "Milan, Kiwior è la soluzione per la difesa"

vedi letture

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina sul mercato del Diavolo: "Milan, Kiwior è la soluzione per la difesa". Paulo Fonseca ha chiesto un rinforzo anche in difesa e per i rossoneri potrebbe tornare di moda il nome di Jakub Kiwior, che il club di via Aldo Rossi ha già seguito a lungo in passato quando vestiva la maglia dello Spezia.

Il nazionale polacco, che non sta trovando molto spazio all'Arsenal (20 presenze nell'ultima Premier League, di cui 11 da titolare), garantisce esperienza e affidabilità. Kiwior è attualmente impegnato all'Europeo e per ora ha giocato per intero entrambe le partite della sua Polonia contro Olanda e Austria.