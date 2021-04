CorSport - Milan, l'idolo Ibrahimovic è la chiave per arrivare a Vlahovic

Il Corriere dello Sport sottolinea come il Milan aspetti solo l'accesso matematico alla prossima Champions League per progettare gli innesti futuri. C'è l'intenzione di migliorare l'attacco e uno dei nomi che più piacciono è quello di Dusan Vlahovic, centravanti viola diventato una certezza sotto porta e andato a segno ben 15 volte. Proprio come il suo idolo Zlatan Ibrahimovic, che - si legge - potrebbe essere una delle armi a disposizione dei rossoneri per vincere la concorrenza europea per il classe 2000, vista la sua grande ammirazione per lo svedese. L'ostacolo tuttavia resta il prezzo stabilito dal presidente Rocco Commisso, ossia più di 40 milioni, cifra che difficilmente il Milan sborserà.