CorSport - Milan, la priorità è il rinnovo di Kessie: presto incontro con l'agente

Chiuso per la permanenza di Brahim Diaz, in casa Milan l'impegno è tutto concentrato sulla trattativa per il rinnovo di Franck Kessie. L?ivoriano oggi percepisce 2,2 milioni di euro, la richiesta per il nuovo stipendio è di 6 netti a stagione. Il Milan al momento è fermo ad un'offerta da 4, ma secondo il Corriere dello Sport all'interno della società ci sarebbe ampia disponibilità a trattare col giocatore per provare ad andare incontro alle sue richieste economiche. Per questo, si legge, nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro col suo entourage per portare avanti la discussione.