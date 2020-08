CorSport - Milan, la prossima settimana sarà decisiva per il rinnovo di Ibrahimovic

La prossima settimana sarà decisiva per il rinnovo col Milan di Zlatan Ibrahimovic con il club che vuole uscire dal periodo di stallo coinciso con le vacanze dello svedese per arrivare alla firma. Ibra, dalle ferie, è in stretto contatto con i propri legali che stanno trattando con i rossoneri. Manca da trovare l'intesa sui bonus, ma al momento l'accordo non pare essere assolutamente a rischio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.