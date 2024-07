CorSport - Milan-Morata, poi Abraham: la Roma chiede 30 milioni, no al prestito

Il Milan sta per mettere in moto il suo mercato e si prepara ad accogliere i primi rinforzi. La prossima settimana potrebbero arrivare importanti novità con Alvaro Morata che si avvicina a grandi passi ai rossoneri. L'accelerata definitiva con lo spagnolo dopo la finale degli Europei. Il Milan però sta lavorando anche a un altro attaccante e il nome di Tammy Abraham, allenato da Fonseca a Roma, è sottolineato in rosso sul taccuino milanista.

Secondo il Corriere dello Sport, al momento la Roma non ha ricevuto nessuna richiesta ufficiale per Abraham, ma è chiaro che un eventuale trasferimento sarebbe solo a titolo definitivo e non in prestito, con una valutazione di 30 milioni di euro. Il Milan potrebbe incontrare delle difficoltà nella trattativa, considerando l'intransigenza della Roma che non vorrebbe inserire delle contropartite tecniche nell'affare ma il Diavolo sta pensando alla punta inglese per consegnare a Fonseca due attaccanti diversi per caratteristiche.