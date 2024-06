CorSport - Milan, nei giorni scorsi Moncada ha incontrato la madre-manager di Rabiot

Oltre che l'attacco, il Milan lavora anche per rinforzare il centrocampo. E nei giorni scorsi, come riferisce stamattina il Corriere dello Sport, Geoffrey Moncada, dt rossonero, ha incontrato la madre-manager di Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto con la Juventus. Il dirigenti milanista ha preso informazioni sui costi dell’operazione e capire il grado di fattibilità dell’affare.

I bianconeri hanno già presentato una proposta di rinnovo al francese, che però non ha ancora preso una decisione sul suo futuro e solo nei prossimi giorni scioglierà le riserve. Il Milan resta alla finestra e monitora la situazione di Rabiot con grande attenzione.