CorSport - Milan, nel weekend il rilancio finale da 30 mln più bonus per De Ketelaere

Il Milan è pronto al rilancio finale per Charles De Ketelaere. L'ultima offerta da 28 milioni più bonus non è bastata ed entro il weekend Maldini e Massara vorrebbero alzarla fino a 30 milioni pià bonus, valutando anche l'inserimento di una clausola sulla futura rivendita. Sarebbe quasi un ultimatum per il Bruges, perché da Via Aldo Rossi hanno fretta (vorrebbero chiudere e portarlo alle visite mediche entro settimana prossima) così come il trequartista stesso. Un ritocco del genere potrebbe far vacillare il club belga, consapevole che la volontà del suo calciatore è quella di raggiungere Milano quanto prima. A scriverlo è il Corriere dello Sport.