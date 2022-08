CorSport - Milan, nessuna offerta dell'Arsenal per Tonali. Il club lavora per blindarlo fino al 2027

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore in Inghilterra è rimbalzata la voce di una presunta offerta dell'Arsenal per Sandro Tonali da oltre 50 milioni. Come riporta Il Corriere dello Sport al Milan non sono mai pervenute sul tavolo simili richieste e il giocatore, da sempre tifoso dei rossoneri, non ha nessuna intenzione di cambiare squadra. Vuole continuare con il Milan per diventarne una bandiera. Per evitare ogni pericolo il club sta lavorando per rinnovare il contratto fino al 2027 con adeguamento salariale, specialmente dopo la passata stagione che si è conclusa con la vittoria del titolo nazionale, dove Tonali ha giocato un ruolo fondamentale.