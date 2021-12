CorSport - Milan, occhi su Lucumí: la richiesta del Genk non è elevata

Il Milan sta valutando diversi profili per la difesa. Come riporta il Corriere dello Sport, i dirigenti rossoneri sarebbero orientati su un prestito con diritto di riscatto, ma non si esclude un acquisto a titolo definitivo. Maldini e Massara stanno osservando con grande interesse il colombiano Jhon Lucumí, centrale del Genk. Il giocatore, già seguito dal Napoli, è stato più volte monitorato dagli scout rossoneri in giro per l’Europa. Ha il contratto in scadenza 2023 e la richiesta della squadra belga non è elevatissima.