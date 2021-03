CorSport - Milan, passi in avanti per il rinnovo di Calhanoglu: con i bonus si può raggiungere l'intesa

Passi in avanti per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Il turco ieri pomeriggio è stato in sede per ribadire alla dirigenza la voglia di rimanere in rossonero e trovare una soluzione sul rinnovo. Le parti sono molto più vicine rispetto a qualche giorno fa, ed ora il rinnovo sembra essere ad un passo. Andranno limate le differenze economiche ma ad oggi non sono più insormontabili. Grazie ai bonus si può raggiungere la fumata bianca. Lo riporta Il Corriere dello Sport.