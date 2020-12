CorSport - Milan, principio di accordo con Simakan ma serve l'intesa con lo Strasburgo

Il Natale in vetta ora è realtà ma per il Milan è arrivato il tempo del mercato e l'obiettivo primario è un difensore centrale. In questo senso, c'è già un accordo di massima con l'entourage di Mohamed Simakan per un contratto da poco meno di 2 milioni a stagione, il problema resta l'intesa con lo Strasburgo: per la fumata bianca ballano ancora 3-4 milioni più alcuni bonus da legare all'approdo in Champions League. Non è da scartare la pista che porta a Kabak dello Schalke, ma servirebbe un forte sconto rispetto ai 25 milioni di euro richiesti tempo fa dai tedeschi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.