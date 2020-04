L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce questa mattina che, in caso di partenza di Gigio Donnarumma, per il quale il Milan chiede 50 milioni di euro (per ora il rinnovo è in stand-by), il club di via Aldo Rossi starebbe valutando quattro profili: si tratta di Musso, Meret, Cragno e Gollini.