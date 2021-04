CorSport - Milan, resta aperta l'ipotesi Scamacca per la prossima stagione

Con il rinnovo di Ibrahimovic vicinissimo all'ufficialità, il Milan continua a seguire alcune piste per assicurarsi un sostituto di livello dello svedese in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta aperta l'ipotesi Gianluca Scamacca, per il quale i rossoneri avevano già fatto qualche tentativo durante la sessione invernale di calciomercato; il club ligure, però, decise di non privarsi del suo numero 9.

Il classe 1999 azzurro, però, lascerà la sponda rossoblu di Genova a giugno per far ritorno al Sassuolo, club proprietario del cartellino. Il Milan, dunque, sta alla finestra: in caso di condizioni economiche particolarmente convenienti, Paolo Maldini potrebbe rituffarsi con decisione su Scamacca, provando a battere la concorrenza della Juventus che, al momento, ha comunque altre priorità.