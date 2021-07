Il Milan studia diversi nomi per colmare il vuoto lasciato da Calhanoglu. Come riporta il Corriere dello Sport, resta forte la candidatura di Marcel Sabitzer, trequartista di proprietà del Lipsia. Nella lista c'è anche Ziyech del Chelsea, così come altri profili (Vlasic, ad esempio). I dirigenti rossoneri stanno valutando il da farsi.