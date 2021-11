CorSport - Milan, Sanches possibile sostituto di Kessie

Renato Sanches chiama il Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, il portoghese è uno dei possibili obiettivi di mercato dei rossoneri nel caso in cui Kessie dovesse partire già a gennaio. Il centrocampista ha un contratto fino al 2023 con il Lille, che in estate aveva rifiutato un’offerta da oltre 30 milioni. Ora, però, il club francese, vista l’avvicinarsi della scadenza, dovrà abbassare le sue pretese. I rapporti tra le due società sono ottimi, come dimostrano gli affari Leao e Maignan. Per ora resta solo un gradimento, ma tra qualche settimana la pista potrebbe diventare calda. Una cosa è certa: Jorge Mendes, manager di Renato Sanches, vedrebbe di buon occhio il passaggio del suo assistito al Milan.