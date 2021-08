CorSport - Milan, sempre vivo l'interesse per Dani Ceballos

Il Milan sta osservando la situazione di alcuni esuberi del Real. Tra questo c'è anche Dani Ceballos, il quale vorrebbe provare a riscattarsi a Madrid, ben consapevole, però, di essere una pedina marginale nel progetto di Ancelotti. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo in caso di proposte potrebbe andare via: i rossoneri ragionano sul prestito con diritto di riscatto.