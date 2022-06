CorSport: "Milan, trequarti di nobiltà con Ziyech e Asensio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan, trequarti di nobiltà con Ziyech e Asensio" scrive il Corriere dello Sport in edicola stamani. Il club rossonero si appresta a una scelta importante per alzare la qualità della formazione di Stefano Pioli, in un settore importante, e non vuole sbagliare scelta. Il marocchino del Chelsea può essere il rinforzo ideale e può arrivare anche grazie a un aiuto dei Blues sull'ingaggio, un po' come è stato con Lukaku e l'Inter. Più difficile per lo spagnolo. Non tramonta la pista De Ketelaere e presto sono previsti nuovi contatti. Restano aperte le ipotesi italiane che portano a Domenico Berardi e a Junior Traore del Sassuolo.