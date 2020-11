CorSport - Milan, tutto su Szoboszlai se non arriva il rinnovo di Calhanoglu

Pochi passi avanti nella trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, da settimane il club rossonero è un contatto con l'agente del giocatore per trovare una soluzione, ma fino ad oggi non ci sono stati avvicinamenti. Per rinnovare il numero 10 del Milan chiede almeno 6 milioni a stagione, più del doppio rispetto a quanto percepisce adesso: una cifra che il Milan non intende raggiungere.

Szoboszlai l'alternativa al turco - Se non dovesse arriva il rinnovo di Calhanoglu, il Milan non vuole farsi trovare impreparato, per questo motivo sono stati riallacciati i rapporti con l’agente di Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo che sta convincendo sempre di più. L’ungherese in passato è stato vicino al Milan in due circostanze, sia a gennaio ai tempi di Boban, sia in estate quando si presumeva l’approdo di Ralf Rangnick in via Aldo Rossi. Ora è un nome tornato in voga ma non c’è solo il Milan e per prenderlo dal Salisburgo serve pagare la clausola da 24 milioni, una cifra non esorbitante per un talento che in Europa si è già fatto notare da grandi club.