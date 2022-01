CorSport - Niente Botman a gennaio: il Milan ci riprova in estate

Il presidente del Lille ha ribadito l’incedibilità (a gennaio!) di Sven Botman: “Mi sono già espresso sul caso - ha dichiarato -, dicendo che volevamo tenere con noi i giocatori più forti, e per quel che riguarda Sven non abbiamo aperto le porte a delle trattative perché vogliamo tenerlo”. Per il momento, dunque, il difensore che tanto piace al Milan non si muove. Nei prossimi mesi, però, lo scenario potrebbe cambiare. I rossoneri, come riporta il Corriere dello Sport, ci riproveranno in estate.