CorSport - Non è così grave come si temeva l'infortunio di Guirassy. Il Milan interessato di riflesso

vedi letture

Non solo Alvaro Morata. Il Milan potrebbe regalare a Paulo Fonseca anche Niclas Fullkrug in questo calciomercato, così da andare a completare con esperienza, ma soprattutto gol, la batteria di centravanti che faranno parte della rosa del Diavolo nella prossima stagione.

Fra il Milan e l'attaccante tedesco, però, si sarebbe messo uno che dalle parti di di via Aldo Rossi conoscono piuttosto bene, ovvero Serhou Guirassy, attaccante guineano che la dirigenza rossonera ha messo nel mirino in occasione della scorsa sessione invernale di trasferimenti. Ma cosa è successo più nello specifico? Essenzialmente l'attaccante dello Stoccarda non avrebbe passato le visite mediche con il Borussia Dortmund a causa di un problema legato all'infortunio del collaterale del ginocchio destro subito al termine della scorsa stagione che avrebbe richiesto ulteriori accertamenti.

In merito a questa situazione Il Corriere dello Sport ha scritto che "la visita più accurata, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, é stata effettuata e ha dato esiti positivi. Lo specialista francese che ha esaminato la condizione clinica di Guirassy ha spiegato che l'infortunio non dovrebbe richiedere un'operazione, tanto da permettere al guineano di tornare ad allenarsi in 15 giorni e a giocare una partita intera entro un mese. Nulla, dunque, di così grave come si temeva inizialmente". A fronte di questo il trasferimento di Guirassy al Borussia Dortmund potrebbe verificarsi già nei prossimi giorni, con le porte dell'Italia, e di Milanello, che di riflesso si spalancherebbero sempre di più per Niclas Fullkrug. Staremo a vedere.