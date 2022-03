CorSport - Non solo Origi: le altre mosse di mercato

MilanNews.it

La possibilità di ingaggiare Origi a parametro zero attrae i vertici di via Aldo Rossi, i quali, risparmiando sull’acquisto del centravanti, potrebbero destinare preziose risorse su altri obiettivi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, per la prossima stagione ci sono da aggiungere un centrale difensivo (Botman è il preferito), il sostituto di Kessie (Renato Sanches è il primo nome sulla lista) e un esterno destro offensivo.