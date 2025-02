CorSport - Roma al lavoro per acquistare Saelemaekers, ma non sarà facile

L'impatto di Saelemaekers sull'ambiente giallorosso, 4 gol in 16 partite, è stato più che positivo, tant'è che la Roma sta già lavorando per acquistarlo dal Milan, riporta il Corriere dello Sport. Non sarà facile perché il belga, così come la sua fidanzata, è molto legato al Milan e a Milano. E anche perché rispetto all'estate ora è lui e non Abraham quello dal valore più alto: Alexis è un punto fermo della Roma, Tammy al Milan vive di alti e bassi.

Per Ghisolfi non sarà facile trattare con i rossoneri, anche perché si vocifera che Conceiçao riporterebbe volentieri a casa il numero 56. Intanto Saelemaekers questa sera ritrova a San Siro, in Coppa Italia, il suo passato.