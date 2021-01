CorSport - Simakan non è tramontato ma l'alternativa è Tomori: ok del giocatore per l'esperienza in Italia

Brutta tegola sui sogni di mercato del Milan. Il difensore dello Strasburgo, Mohamed Simakan, obiettivo primario per la campagna di rafforzamento invernale dei rossoneri, dovrà stare fuori per due mesi. Il francese si è fatto male nell'ultimo match contro il Lens e dovrà sottoporsi a un intervento in artroscopia che lo costringerà a restare lontano dai campi per circa due mesi. Tuttavia saranno giorni di riflessione per la dirigenza milanista, Simakan non è del tutto tramontato ma si continueranno a valutare profili alternativi, scrive Il Corriere dello Sport.

Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con i procuratori di Fikayo Tomori, giocatore classe 1997 del Chelsea. I Blues hanno aperto al prestito del ragazzo. Il Milan sarebbe l’opzione più gradita per il ragazzo, intenzionato a provare un prestito semestrale in Italia.