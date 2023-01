CorSport: "Squadra e città: perché Zaniolo ha detto di sì al Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Squadra e città: perché Zaniolo ha detto di sì al Milan" scrive il Corriere dello Sport, spiegando i motivi della scelta di Nicolò, che ha in mano un accordo con i rossoneri (ma manca ancora quello tra i club). Nel club rossonero ci sono dei personaggi che hanno un peso umano e calcistico importante nella testa dell’attaccante giallorosso, a cominciare da Massara, uno dei primi dirigenti a credere in lui (fu lui a consigliare a Monchi di inserirlo nell'affare Nainggolan al posto di Radu). Ma non solo: c'è l'idolo Ibra, la stima per Pioli, l'amico Florenzi e poi Paolo Maldini. "Infine il capitolo personale: Milano non è troppo distante da La Spezia e non è troppo distante dalla capitale". Per questi motivi Zaniolo ha detto di sì ai rossoneri.