Corsport - Szoboszlai-Rangnick, prosegue il dialogo

A centrocampo il Milan vorrebbe Dominik Szoboszlai, già vicino nel mercato invernale. Sei mesi fa era stato Boban a tentare l’assalto al Salisburgo, ma il club non diede l’ok per il trasferimento. Questa volta potrebbe riprovarci Rangnick, e in Austria assicurano che i continui contatti tra il futuro allenatore-dirigente del Milan sono molto frequenti, e il centrocampista ungherese sia convinto di trasferirsi in Italia. Lui continua a lanciare segnali attraverso i social e aspetta solamente che i rossoneri completino l’assalto presentando l’offerta giusta al Salisburgo. Per Szoboszlai si profila un duello con il Napoli, altra società interessata al classe 2000, e recentemente gli azzurri si sono mosso con i suoi agenti. Ma il Milan non molla, ha capito che si tratta di un vero talento e il suo arrivo sarebbe un biglietto da visita perfetto per Rangnick, in particolare agli occhi della tifoseria milanista. Lo riferisce il Corriere dello Sport.