CorSport - Thiaw-Newcastle: rossoneri aperti alla cessione da 30 milioni in su

Nelle ultime ore si è fatta largo tra le cronache di mercato la voce di un interessamento del Newcastle United per il difensore rossonero Malick Thiaw. Questa mattina il Corriere dello Sport ha confermato l'indiscrezione e ha aggiunto qualche dettaglio. Nello specifico ha sottolineato come il club inglese, per l'80% controllato dal fondo arabo PIF, debba entro il 30 giugno rientrare nei costi per evitare delle sanzioni dalla Premier League: in questo senso dall'Inghilterra stanno cercando di piazzare il giovane Minteh per circa 40 milioni di sterline.

Se i Magpies riusciranno a portare a termine questo obiettivo, poi potranno tuffarsi a capofitto sul mercato sul quale negli ultimi anni sono stati grandi protagonisti. E Malick Thiaw è finito nel mirino degli inglesi. Il Milan, però, considera il valore del proprio giovane difensore molto alto, anche se il rendimento è stato un po' incostante nell'ultima stagione. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport per convincere il club rossonero serve almeno un'offerta di 30 milioni, a salire.