CorSport: "Zaniolo-Milan sì: ipotesi Messias alla Roma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Zaniolo-Milan sì: ipotesi Messias alla Roma" scrive il Corriere dello Sport. Dopo le frasi di Mourinho, si muove Massara, che aveva portato Nicolò a Trigoria portando l'offerta rossonera tramite Vigorelli: 3 milioni subito più 15 in caso di acquisto, ma può spingersi qualche gradino più su. La Roma detta le condizioni: è disposta ad accettare la valutazione data dal Tottenham (25+5) ma "non cede Zaniolo senza obbligo di riscatto, nemmeno subordinato al piazzamento in zona Champions come propone il Milan". Il giocatore intanto avrebbe detto sì alla proposta rossonera di un contratto fino al 2026. Nell'affare potrebbe rientrare Junior Messias (più di Saelemaekers) in un'ottica di un eventuale scambio di prestiti che possa portare benefici a entrambi i club.