D. Suarez confessa: "Rifiutai il Milan per andare all'Arsenal"

Denis Suarez, ala del Celta Vigo, ha parlato ai microfoni di The Athletic svelando un aneddoto di mercato risalente ai tempi di quando vestiva la maglia del Barcellona: "La verità è che rifiutai i due club di Siviglia, così come il Milan, e scelsi l'Arsenal. Presi il rischio di andare via in prestito. Avrei potuto firmare per gli altri club un contratto quadriennale o quinquennale. Questo dimostra quanto volessi giocare nei Gunners".