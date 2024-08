Da quali club il Milan ha incassato più soldi dal mercato? Ecco la Top 10

Interessante statistica evidenziata dal sito specializzato Transfermarkt sui club che hanno rimpinguato maggiormente le casse societarie del Milan. Il trasferimento di Pierre Kalulu in prestito oneroso alla Juventus porta i bianconeri a migliorare il suo primo posto in questa speciale classifica. A spostare l'ago della bilancia è stato soprattutto il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci. Questa la Top 10:

1. Juventus 75 milioni (trasferimento top: Bonucci nel 2018 per 25 milioni)

2. Real Madrid 71.13 (Kakà nel 2009 per 67 milioni)

3. Newcastle 68.13 (Tonali nel 2023 per 64 milioni)

4. Paris Saint-Germain 67.2 (Thiago Silva nel 2012 per 42 milioni)

5. Chelsea 50.63 (Shevchenko nel 2006 per 43.88)

6. Atalanta 48 (De Ketelaere nel 2024 per 25 milioni)

7. Genoa 38.21 (Lapadula nel 2018 per 11 milioni)

8. Inter 33.5 (Coco nel 2002 per 22.5 milioni)

9. Atletico Madrid 31.1 (Kalinic nel 2018 per 14.5 milioni)

10. Barcellona 29.3 (Kluivert nel 1998 per 12.6 milioni)