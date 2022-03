Da Sanches a Weigl e Veretout: tutti i nomi per il centrocampo del Milan

MilanNews.it

Parlando del mercato del Milan, il quotidiano Tuttosport si sofferma sulle mosse per il centrocampo. In estate andrà sicuramente via Kessie (c'è il Barcellona) ed è in bilico anche Bakayoko. Tornerà alla base Pobega e arriverà Adli dopo la stagione in prestito al Bordeaux. Ai rossoneri piace molto Renato Sanches del Lille, ma serviranno almeno 25 milioni, mentre la "Bild" ha rilanciato l'interesse per il tedesco Weigl del Benfica. Infine, occhio alla soluzione low-cost rappresentata dal romanista Veretout, giocatore che Pioli apprezza molto dopo averlo allenato a Firenze.