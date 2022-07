Daily Mail - Milan, avviate le trattative con il Chelsea per il prestito di Ziyech

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Secondo quanto riporta questa mattina il quotidiano britannico Daily Mail, sarebbero cominciate le trattative tra il Milan e il Chelsea per il prestito di Hakim Ziyech. Il marocchino non è più nei piani di Tuchel e gradirebbe un trasferimento in rossonero. Viene riportato anche come il calciatore ex Ajax sia da tempo nel mirino dei Campioni d'Italia. L'accordo si potrebbe trovare con un prestito con diritto di riscatto. Un nodo da sciogliere sarà anche quello dell'ingaggio, elevato, che Ziyech percepisce a Londra.