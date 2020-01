Daily Mail - Milan, piace Folarin Balogun dell'Arsenal

Milan sempre a caccia di talenti per il presente, ma soprattutto per il futuro. Secondo quanto riporta il Daily Mail, tra le idee dei rossoneri già per gennaio ci sarebbe anche l'attaccante classe 2001 Folarin Balogun, attualmente in forza all'Arsenal U23. Talento dalla doppia nazionalità inglese-statounitense, il centravanti piace anche al Brentford e ha finora realizzato 7 reti in 13 presenze stagionali.