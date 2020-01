Dal Belgio: il Milan ha visionato Vranckx del KV Mechelen. Il centrocampista: "Bello l'interesse di grandi club"

Secondo quanto riferisce il quotidiano belga Het Nieuwsblad, Milan e Wolfsburg avrebbero inviato degli osservatori in Belgio per visionare Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 del KV Mechelen. In merito a queste voci di mercato, il giocatore ha dichiarato: "È sempre bello sapere che certi club sono interessati a me, ma io non sono preoccupato per questo. Mi sto divertendo qui".