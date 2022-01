Dal Belgio - Milan interessato a Theate del Bologna per l'estate

Stando a quanto riportato da hln.be, il Milan è molto interessato ad Arthur Theate del Bologna. Il Belga, arrivato in Emilia in prestito con obbligo di riscatto dall'Oostende, ha avuto un buon impatto in Serie A, collezionando fin qui 15 presenze condite da due gol.

Secondo il portale belga Maldini ha già preso contatti con il Bologna, ma un trasferimento a gennaio è da escludere in quanto il difensore in questa stagione ha già giocato per l'Oostende e per i felsinei. I rossoneri sono comunque molto interessati al giocatore, considerato un bel prospetto per ill futuro. La richiesta del Bologna per il centrale è già piuttosto alta: si aggira sui 20 milioni di euro.