Dal Belgio: Milan, offerta per il centrocampista maliano Coulibaly

Secondo hln.be, il Milan ha fatto un’offerta per il centrocampista maliano Ismaila Coulibaly, in prestito al Beerschot dallo Sheffield United. Le fonti però dicono che il giocatore non partirà in questa sessione invernale di calciomercato. Coulibaly, in gol anche ieri contro il Gent, in questa stagione ha messo a segno 5 gol nella Jupiler Pro League, in 12 presenze complessive. Un giovane classe 2000 che potrebbe fare al caso dei rossoneri.