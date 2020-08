Dal Brasile: anche il Milan su Talles Magno

In Brasile ne sono certi: dall'Europa si sta scatenando una vera e propria asta per Talles Magno, talentuoso attaccante classe 2002 di proprietà del Vasco da Gama. Lo riporta Esporte News Mundo che spiega come la squadra più accreditata in questo momento resta il Liverpool, ma anche dalla Serie A sono arrivati importanti manifestazioni di interesse: su tutte, quelle di Juventus, Lazio e Roma, mentre dall'estero si sono mosse Benfica, Siviglia e Bayer Leverkusen. Nelle settimane scorse si erano interessate anche Milan, PSG e Barcellona, per il Vasco da Gama il prezzo giusto è 30 milioni di euro ma la sensazione è che a 20 si possa chiudere l'affare