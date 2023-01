Dal Cile: Milan, offerta da 5 milioni per Osorio. I rossoneri vogliono chiudere entro il 31 gennaio

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce En Cancha in Cile, il Milan ha presentato un'offerta ufficiale all'Universidad de Chile per Dario Osorio, attaccante esterno classe 2004 autore finora in questa stagione di 7 gol in 27 partite. La proposta dei rossoneri, che puntano a chiudere questa operazione entro la chiusura del mercato invernale (31 gennaio), è al vaglio della dirigenza del club cileno.