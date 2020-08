Dal Paraguay: Alderete vicino al Milan, trattativa avanzata. L'agente: "Grande opportunità per Omar"

Secondo quanto riferisce il portale paraguayano Versus, Omar Alderete, difensore centrale mancino classe 1996 del Basilea, sarebbe in trattativa avanzata per trasferirsi al Milan: l'operazione si potrebbe chiudere già nei prossimi giorni. Il suo agente Augusto Paraja ha dichiarato a Radio Universo 970: "Omar ha una grande opportunità, stiamo parlando". Il giocatore non piace però solo al Milan, come ha ammesso anche il suo procuratore: "Qualche settimana fa anche un club turco ha presentato una proposta".