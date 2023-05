MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riporta il portale algerino "rivalite.dz", il Milan è in trattativa avanzata con il Nizza per Badredine Bouanani, 18enne esterno destro francoalgerino. Secondo fonti familiari con la questione, riporta rivalite.dz, Bouanani è in trattativa anche con alcuni club inglesi.