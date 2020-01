Secondo quanto riferito su Twitter da Julian Mazzara, giornalista argentino di Deportivo AM 1300, Paolo Maldini ha parlato con l'agente di Matías Zaracho, centrocampista del Racing Club Avellaneda. Il Milan avrebbe offerto 15 milioni di euro più bonus per portarlo subito in rossonero. La clausola del classe '98 è di 22 milioni di euro.