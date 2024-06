Dall'estero, Pavlidis: "In passato c'è stato anche l'interesse del Milan"

Questo il retroscena di mercato riguardante Vangelis Pavlidis, attaccante in questo momento dell'AZ Alkmaar, che ha parlato così nel corso di Business Review Greece, un noto podcast greco, anche di un passato interesse di mercato da parte del Milan. La punta greca classe 1998 è stata più volte accostata ai rossoneri durante le scorse sessioni di mercato. Ora l'attaccante sembrerebbe vicino al Benfica, queste le sue dichiarazioni riportate anche da milanpress.it.

L'interesse del Milan e il meglio per il mio futuro: "Notizie di interesse da parte di Barcellona e Chelsea? Non ha senso. Personalmente non so nulla. Per quanto riguarda il Milan, sì, c’è stato un interesse. Il mio criterio è che se ho un’offerta di lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più".