Dall'Inghilterra - Botman, pronto l'assalto del Newcastle in estate

Non solo Milan e Tottenham, anche il Newcastle prepara l'assalto a Sven Botman per la prossima estate. A riportarlo è The Athletic, secondo il quale i Magpies (ri)proveranno ad acquistare il centrale del Lille dopo il tentativo fallito di questo mercato invernale. L'olandese piace da tempo anche ai rossoneri (oltre che a mister Antonio Conte), ma le richieste esose del suo club a gennaio hanno stoppato sul nascere ogni possibile trattativa. Se ne riparlerà, di conseguenza, solamente fra qualche mese.