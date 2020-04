Dall'Inghilterra: il Milan non è interessato a Lallana. Il centrocampista era stato proposto

Adam Lallana può diventare un'occasione di mercato da cogliere per molti club, anche italiani. La Lazio, nelle scorse settimane, ha mostrato interesse per il giocatore del Liverpool, il cui contratto scadrà a fine giugno. Secondo il Mirror, invece, sul centrocampista non si inserirà il Milan, club al quale era stato proposto il giocatore nelle scorse ore: i rossoneri non presenteranno offerte per l'ex Southampton.