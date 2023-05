Dall'Inghilterra - Manchester United, si lavora per il rinnovo di Dalot. Milan, Roma, Juve e Atletico osservano

MilanNews.it

Come riporta manchestereveningnews.uk, il Manchester United sta lavorando per offrire a Diogo Dalot un nuovo contratto dopo l'ottima stagione. Il terzino classe '99 e nazionale portoghese, però, è sotto gli occhi anche di diversi club in Europa: oltre a Juventus, Roma e Atletico Madrid, anche il Milan, sua ex squadra nella stagione 20-21, osserva.