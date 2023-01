Dall'Inghilterra: Milan, Bakayoko vuole interrompere il prestito dal Chelsea

Secondo quanto riferisce su Twitter Mike McGrath, giornalista del Daily Telegraph, Tiemoué Bakayoko starebbe parlando con il Milan per terminare con sei mesi di anticipo il suo prestito dal Chelsea. Il club inglese, da parte sua, sarebbe disposta poi a cedere il centrocampista francese in un altro club a parametro zero.



Tiemoue Bakayoko in talks with #ACMilan to end his loan from Chelsea. #CFC are willing to let French midfielder move to another club on a free transfer