Dall'Inghilterra: Milan-Inter, possibile derby di mercato per Longstaff del Newcastle

Secondo quanto riferisce il Times, Milan e Inter avrebbero messo nel mirino Matty Longstaff, centrocampista classe 2000 che milita nel Newcastle. Il giovane giocatore inglese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per ora non c'è un accordo per l'eventuale rinnovo. I due club milanese restano alla finestra e sono pronte ad affondare nelle prossime settimane.