Dall'Inghilterra: Milan su Aurier, servono circa 30 milioni di euro

Stando a quanto riporta il giornalista inglese Alasdair Gold, che si occupa del Tottenham sul portale d'oltremanica "football.london", il Milan sta preparando un'offerta per Serge Aurirer, terzino destro in forza agli Spurs. I rossoneri sarebbero pronti ad offrire circa 17,5 mln di euro per l'ivoriano, ma il club allenato da Mourinho vorrebbe una cifra vicina a quanto speso per acquistare il nazionale africano dal PSG, ovvero circa 29 milioni di euro. Contando che in quel ruolo la squadra di Londra ha poche alternative è probabile che l'affare si possa concretizzare in estate.