Dall'Inghilterra - Newcastle, offerta da 35 milioni per Botman. Il Lille ne vuole più di 40

Stando a quanto riportato da Sky Uk in queste ore il Lille sta valutando l'offerta di 36 milioni di euro che il Newcastle ha fatto recapitare ieri per Sven Botman. Secondo Sky comunque non è abbastanza alta per soddisfare le richieste del club francese, che per far partire il forte difensore centrale chiede un esborso di almeno 41 milioni di euro.

Botman piace molto anche al Milan, ma a queste cifre è praticamente impossibile che un eventuale affare vada in porto.