Dalla Danimarca - Offerta del Milan per Onyedika, il Midtjylland ne chiede il doppio: si tratta

Il portale danese bt.dk riporta, confermando quanto detto da Sky ieri sera, un'offerta del Milan per Raphael Onyedika. La proposta dei rossoneri, scrivono in Danimarca, si aggira sui 30 milioni di corone danese, circa 4 milioni di euro. Il Midtjylland ha però rifiutato, visto che la richiesta minima è di 60 milioni di corone, circa 8 milioni di euro: secondo bt.dk il Milan comunque è ben disposto a trattare per arrivare al centrocampista nigeriano, salito in cima alla lista delle preferenze. Se ne starebbe occupando Paolo Maldini in prima persona.